Будет ли ужесточение порядка взыскания алиментов?

Предлагается индексировать алименты на счетах организации, в которой работает должник



На сегодняшний день на территории России коло 35% россиян относится к категории алиментоплательщиков. К сожалению, более половины из них отказываются нести бремя ответственности по содержанию родного человека. Судебные приставы на ежедневной основе разыскивают должников по алиментам, которые намеренно скрываются или устраиваются на работу неофициального характера.



Представители Государственной Думы одобрили законодательный акт, который предусматривает повышение уровня ответственности алиментщица через компанию, в которой он работает.



Власти выдвинули предложение об индексации суммы алиментов на счете организации. Данная мера, по мнению большинства политиков, будет способствовать сокращению уровня задолженности по алиментам, так как юридические лица будут в случае невыполнения их работника обязанностей по осуществлению выплат алиментного характера переплачивать на сумму, эквивалентной ежегодной индексации цен и заработной платы на уровень ожидаемой инфляции.



Новая концепция будет закреплена в Семейном кодексе, а также в Законе «Об исполнительном производстве».