Минстрой ужесточил требования к строительству частных домов

На сегодняшний день многие россияне приобретают земельный участок в целях дальнейшего строительства собственного жилья.



На территории прикурортных зон большинство граждан России в свое время сумело приобрести участки по доступным ценам и возвести на них самые настоящие многоэтажки, которые впоследствии сдают туристам. По мнению Министерства строительства РФ, подобное поведение россиян недопустимо и необходимо внести ряд поправок в отношении требований к строительству частных домов независимо от их региона.



Минстрой выдвинул на рассмотрение Государственной Думы законодательный акт, который предусматривает ряд ограничительных мер при возведении частного строения, дома. В частности, согласно новой концепции российских чиновников, на земельном участке граждан России может возводиться строение не более 3 этажей, высота которого не превысить 20 метров. Помимо этого, дом не должен быть разделен на секции и блоки, а иметь четкую структуру с отдельными комнатами.



В случае если владелец участка пожелает возвести более просторный дом, то ему нужно будет получить разрешение и согласование от ИЖС. В свою очередь, деятельность ИЖС в данном направлении будет сильно ужесточена.



Согласно мнению большинства чиновников, на текущий момент многие нормативные требования были смягчены или вовсе опущены. ИЖС потеряла контрольную функцию и допустила самовольные многоэтажные постройки, которые впоследствии владельцы узаконивают через суд. Российские власти намерены положить конец подобному поведению россиян через новый нормативно-правовой акт.