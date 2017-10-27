В России узаконили понятие "экстремальный туризм"

Власти выдвинули предложение по созданию нормативно-правовой базы в отношении экстремального туризма



На сегодняшний день на территории России располагается немало туристических зон, которые известны во всем мире. На протяжении последних лет чиновники пропагандируют здоровый образ жизни, увлечение спортом и т.д. Многие отдыхающие присматриваются к необычным видам туризма, который связан с риском, травматизмом и прочими сложностями.



К сожалению, на данный момент на российских просторах нет официального закрепления понятия «экстремальный туризм», а соответственно и нет правовой базы, которая бы могла полноценно регулировать отношения, возникающие в данной сфере.



Представители политической партии «Единая Россия» на очередном заседании Государственной Думы предложили внести поправки в закон «Об основах туристической деятельности», включив в него определение «Экстремальный туризм».



Под экстремальным туризмом представители верховной власти РФ предлагают понимать вид туристической направленности, который так или иначе подвергает опасности жизнь и ли здоровье человека, создает рисковые ситуации, а также связан с повышенным уровнем травматизма и пр. Согласно идее представителей «Единой России», необходимо отметить, что экстремальный туризм связан с использованием уникальных приспособлений, технической оснащенности и средств, которые также могут представлять предмет повышенной опасности для человека.



По мнению большинства чиновников, предложение «Единороссов» является началом в разработке нормативно-правовой базы, касающееся экстремального туризма.