Новый порядок предоставления социальной помощи

Социальная помощь будет предоставляться исходя из полного анализа доходов и имущества россиян. Власти предлагают усовершенствовать законодательство в сфере оказания социальной помощи населению.



На сегодняшний день около 45% россиян получают социальную помощь от государства в виде субсидий, пенсий, страховых выплат, земельных участков и др. Конечно, получает государственную поддержку далеко не каждый желающий. Для оформления субсидий и иной помощи, предоставляемой со стороны российской державы, необходимо обойти ряд инстанций, предоставить определенный перечень документов, который в 80% основывается на анализе финансового состояния гражданина.



На текущий момент власти предлагают рассматривать в качестве основополагающего фактора для одобрения в части получения социальной помощи от государства не только финансовую составляющую, но и учитывать имущество и активы, имеющиеся у гражданина России. Согласно статистическим данным, около 50% россиян, получающих материальную или иную поддержку со стороны российского государства, имеют недостаточный уровень финансового обеспечения, но при этом в их владении находится небольшая квартира, автомобиль, гараж и дачный участок. Российские чиновники намерены сократить круг лиц, который сможет получать достойную поддержку от государства, путем внедрения дополнительной системы анализа имущественного состояния граждан.



Власти предлагают полностью оценивать финансовый и имущественный комплекс граждан России. В случае выявления в ходе оценки имеющихся активов населения достаточного объема недвижимости и достойных условий проживания в предоставлении социальной помощи от государства им будет отказано. На текущий момент предложение российских чиновников находится на стадии юридического оформления и в скором времени поступит на рассмотрение в Государственную Думу.