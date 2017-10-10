Госдума намерена растолковывать россиянам законы в соцсетях

Власти запускают уникальный проект, который направлен на разъяснение законодательных норм России населению в режиме онлайн.



В настоящее время большинство россиян не понимают суть законодательного акта или пребывают в заблуждении относительно действующего порядка. В соответствии с результатами социологического опроса, около 75% респондентов отметили, что читать законодательные акты довольно сложно, а понять их суть и требования порой невозможно простому человеку, который слабо подкован в юридической сфере.



Российские чиновники предложили запустить уникальный проект, который будет способствовать расширению границ юридической грамотности населения на территории российского государства. Специальный портал «#ДумаОтвечает» будет иметь предназначение, заключающееся в предоставлении ответа россиянам на их вопросы, касающиеся законодательной области.



Указанный проект ставит целью повысить качество и уровень юридической грамотности населения путем растолковывания людям законодательных актов на доступном сленге. Граждане смогут задавать вопросы через социальные сети, поставив хештег «#ДумаОтвечает».



На текущий момент власти занимаются юридическим оформлением нового мероприятия, а также проработкой механизма действия нового портала «виртуальных юридических услуг и консультаций».