40% случаев рака в США связаны с избыточным весом

К чему еще может привести ожирение?



Почти 40% всех случаев рака в США (в общей сложности более 630 000 случаев) были связаны с избыточным весом, предупреждают органы здравоохранения в стране и призывают к усилению профилактики, сообщает "Франс Пресс".



"В стране, где 71% взрослых страдают от лишнего веса или ожирения, выводы Американского центра профилактики и контроля болезней являются причиной для беспокойства. Большинство взрослых американцев весят больше предписания, и этот избыточный вес или ожирение ставит людей на более высокий риск нескольких типов рака", утверждает директор центра Бренда Фицджеральд.



Она заявляет, что достижение и поддержка здорового веса могут сыграть роль в профилактике тяжелой болезни.



Существуют данные, что избыточный вес увеличивает риск развития тринадцати типов опухоли.



Количество связанных с лишними килограммами типов рака возросло, в отличие от общего количества случаев рака, которое снизилось с 90-х г.



Единственными случаями рака, которые связаны с чрезмерными килограммами и которые уменьшались с 2005 г. до 2014 г., являются случаи рака толстой кишки. Они снизились на 23% в основном из-за лучшего их обнаружения.



Ученые также установили, что почти две трети из более чем 630 000 случаев рака, связанных с избыточным весом, выявленных в 2014 году, были у людей в возрасте между 50 и 74 годами.



Особый риск существует у женщин, где 55% от всех диагностированных случаев рака являются такими, которые связаны с избыточным весом. У мужчин этот процент составляет 24%.



По официальным данным властей, в США 32,8% населения страны страдают от избыточного веса, а 37,9% страдают ожирением.