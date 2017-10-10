Российских учителей могут приравнять к госслужащим по уровню зарплат и льгот

Справедливая Россия разрабатывает проект закона, который отнесет учителей в категорию государственных служащих. Это значит, что заработная плата учителей будет приравнена к заработной плате государственных чиновников. Также законопроект внесет поправки, касающиеся системы льгот преподавателей.



Парламентарии объявили о готовящихся изменениях в праздник, приуроченный к Дню учителя. Они пояснили, что правительство обязано стимулировать развитие системы образования в стране. Сергей Миронов, являющийся главой фракции, заявил, что в проекте предусматривается большой список мер соцподдержки, а именно, сокращение рабочего дня, длинные отпуска, предоставление жилплощади вне очереди учителям, которые в ней нуждаются. Также учителям предлагается выделять 50% компенсацию на санаторное лечение. Немаловажно, что законопроектом предусмотрена досрочная страховая пенсия учителей.



Законопроект содержит пункты, которые призваны стимулировать молодых специалистов после окончания высших учебных заведений ехать работать в сельскую местность. Так, согласно проекту, молодым преподавателям, работающим в сельской местности, будут выдавать по 200 тысяч руб. подъемных. При этом молодежь обязана будет отработать в сельской местности в течение пяти лет.



Парламентарии обещают, что в скором времени проект закона будет направлен на рассмотрение в правительство.