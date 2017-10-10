На ремонт российских дорог будет выделено около 10 миллиардов рублей

Согласно результатам многочисленных социологических опросов, около 85% россиян не удовлетворено текущим состоянием российских дорог.



Недавно власти приняли решение о повышении тарифов внутри системы «Платон», доходы от которой направляются в Дорожный Фонд. Средства, накопившиеся в указанном ведомстве, распределяются на нужды регионов в отношении ремонта дорожного покрытия.



На сегодняшний день российские чиновники провели «рейд» по оценке текущего дорожного покрытия в ряде регионов. Власти зафиксировали, что около 65% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются как минимум в частичном ремонте. Также чиновники акцентировали внимание на том, что около 20% дорог нуждаются в капитальном ремонте, так как возникающие на каждом шагу «ухабы» не только не позволяют проезжать, но и переходить дорогу, не повредив ноги.



Кабинет министров России намерен выделить около 10 миллиардов рублей на ремонт дорожных покрытий в регионах. Средства будут предоставлены региональным бюджетам в виде трансфертов. Средний размер поступлений в бюджет регионального масштаба, предназначенный на ремонт дорог, составит около 1,5 миллиарда рублей.



Власти отметили, что регионы должны будут отчитаться за «каждую копейку». Кроме того, чиновники планируют по завершении ремонта дорог проверить их качество и новое состояние.