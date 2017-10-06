Человечество в опасности: пластик найден в воде на пяти континентах

Последние исследования показали, что микроскопические частицы пластика найдены в нашей питьевой воде, соках и пиве.



Крошечные кусочки пластика были обнаружены в воде на пяти континентах - от Башни Трампа в Нью-Йорке до кранов общего пользования на берегах озера Виктория в Уганде. Исследователи считают их вредными для здоровья.



Со временем пластик разлагается на микроскопический пластик. Он обнаружен в 83% проб воды из Германии, Кубы и Ливана, тестируемых американской организацией цифровых новостей Orb Media.



Шерри Мейсон (Sherri Mason), профессор Государственного университета города Нью-Йорка, автор исследования, говорит: «Хотим мы этого или нет, но мы все-таки потребляем пластик с водой, пивом и соками. Он в нашей пище, морской соли, моллюсках. Мы все в опасности».



Влияние этого пластика на здоровье еще не выяснено, но исследования на рыбе показали, что пластик замедляет выход мальков из икры, задерживает их рост, делает их более уязвимыми перед хищниками и повышает уровень смертности. «Микроскопический пластик абсорбирует токсичные соединения из морской воды, которые затем высвобождаются в телах рыб и млекопитающих», - говорит Молли Бингем (Molly Bingham), руководитель Orb Media.



Многие исследования свидетельствуют о распространении микроскопического пластика в Мировом океане, где плавает огромное количество пластиковых изделий.