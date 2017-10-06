В аптечных киосках нельзя будет купить рецептурные лекарства

Минздрав разработал приказ, запрещающий аптечным киоскам торговать препаратами, которые отпускаются по рецепту врача.



Эксперты объясняют это отсутствием в них необходимых условий хранения лекарственных средств. Соответствующий приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции в начале сентября 2017-го, а продажа рецептурных препаратов ограничена в аптечных киосках с 22-го сентября.



Приобрести препараты по рецептам теперь можно только в аптеках и аптечных пунктах, имеющих лицензии, дающие право вести фармацевтическую деятельность. О том, какое наказание грозит нарушителям правила, пока не сообщается. Таким образом, в аптечных киосках будут отпускаться лишь безрецептурные лекарства. Стоит отметить, что под понятием «аптечный киоск» подразумевается торговая точка, которая не имеет отдельного входа для покупателей.



Как отмечают аналитики агентства DSM Group, по итогам первого полугодия 2017-го треть проданных лекарственных препаратов приходится на рецептурные. При этом именно эти лекарства составляют более половины суммарной выручки на фармацевтическом рынке России. Ежегодно спрос на эту категорию лекарственных средств растет. Согласно статистическим данным, имеющимся в распоряжении аналитического агентства, по сравнению с данными прошлого года эта цифра возросла почти на 18 процентов.



По словам Анны Ермолаевой, гендиректора фармкомпании AlphaRM, на сегодняшний день в России зарегистрировано боле 62 тысяч аптечных организаций, 3 процента из которых – это киоски и аптечные магазины. Эксперты считают, что главным отличием организаций, осуществляющих фармакологическую деятельность, является площадь. Разумеется, в небольших точках довольно сложно создать необходимые условия для хранения рецептурных препаратов. С большой проблемой в этом случае могут столкнуться киоски, которые встречаются в больницах или магазинах. Из-за введения запрета на продажу в них рецептурных лекарств пациентам придется тратить больше времени на поиск аптек, где можно будет приобрести нужные лекарства.