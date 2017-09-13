Тайны Антарктики скрывают в себе тайну жизни

Тайны Антарктики: простирающиеся на многие мили системы пещер скрывают в себе тайну жизни



Антарктика – с виду ледяное, непригодное для жизни место, где каждый оттенок белого задает течение жизни, – мало чем примечательна. Но ее недра, по предположениям и косвенным доказательствам, могут скрывать все разнообразие жизни. Такие выводы сделали ученые из Австралии, неделями исследуя пещерные системы ледяных гигантов. Эта статья рассказывает о том, что жизнь может скрывать от нас и в глубине пещер Антарктики.



Антарктика – самая неисследованная территория нашей планеты. Она может скрывать в себе намного больше тайн, чем мы можем себе представить. Ученые по всему миру спорят о том, что же скрывают под собой эти тающие глыбы, издавая гулкие звуки потрескивающего ледника. По предположению ученых, ледники Антарктики могут скрывать в себе поистине удивительный мир. Флора, фауна – все это может быть там.



На протяжении многих сотен лет пары действующих вулканов вырезают извилистые пещеры. Как заверяют ученые, в таких пещерах много света, а температура составляет 25 градусов по Цельсию. Эти выводы и натолкнули ученых на то, что в глубине южной полярной области земли процветает жизнь, не виданная нами ранее.



Этим вопросом всерьез занялась команда национального университета Австралии. Вулкан Эребус, основавшийся на острове Росс в Антарктиде, представляет собой уникальное место для проведения подобных исследований. Тамошние пещеры имеют многоуровневую систему, которая, как раз таки и заключает в себе все вышеперечисленные условия, способные поддерживать жизнь.



Главный куратор исследования Церидвен Фрейзер говорит, что анализ образцов собранной почвы показывает присутствие следов ДНК мелких животных, водорослей и мхов.



Выявленные структуры ДНК можно было соотнести со стандартными конструкциями мхов, водорослей и беспозвоночных по всей Антарктиде, но не все структуры цепочки были полностью распознаны.



«Это как если бы у конструктора не хватало бы определенных деталей для полной эксплуатации, но он бы смотрелся как готовый к использованию конструктор», – пояснил Фрейзер.



«Такие результаты могут навести на мысль о существовании жизни, скрывающейся все это время от наших глаз под глыбами антарктических льдов», – сказал ученый. «Все, что нам сейчас остается сделать, так это собрать экспедицию на поиски замерзшей “Атлантиды”, где мы сможем повстречать как минимум какие-нибудь колонии животных».



Фрейзер утверждает, что сверхнизкая температура на континенте не помешает вам гулять внутри пещеры прямо в футболке, так как температура сравнима с комнатной. Но такие условия создаются только в самых верхних слоях системных пещер, где лед тоньше всего.



Эребус – не единственный вулкан в Антарктике. Есть множество других вулканов, которые включают в себя такие же пещеры и могут представлять собой пригодные места для потенциальной жизни.



«Наше исследование распространяется только на этот антарктический вулкан. Мы пока не располагаем данными по местонахождению других систем. К ним довольно трудно подобраться. Да и сложность заключается в самом поиске и дальнейшем исследовании, так как они могут располагаться в совершенно непредсказуемых местах».



Та часть информации, которая сегодня известна, дает понять, что в Антарктике есть 15 действующих вулканов, из них только несколько недавно прекратили свою активность. При этом исследователи не так много разузнали о жизни в пещерных системах.



«Это открытие дает возможность показать всем, что есть еще места на земле, где стоит побывать другим исследователям. Более подробное изучение (даже несмотря на то, в каких условиях приходится работать) поможет найти затерянный мир, который таят в себе ледники Антарктики, и подтвердить теоретические предположения», – заключает Фрейзер.