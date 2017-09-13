Набор продуктов минимального характера значительно подешевел

Чиновники отметили тенденцию сокращения стоимости минимального набора продуктов



На сегодняшний день на территории России отмечаются положительные тенденции, проявляющиеся в обуздании инфляционных процессов, а также падением цен относительно продуктовой категории товаров.



Представители верховной власти заявили, что в течение июля текущего года произошло подешевение корзины продуктов минимально допустимого объема, доступной всем гражданам России, на 3,6% в годовом выражении. Указанный набор товаров продуктовой категории включает в свой состав мясные и рыбные товары, яйца, кондитерские изделия, крупы, овощи и фрукты, чай, специи (соль, сахар), молочные продукты и хлебобулочные изделия.



На текущий момент зафиксировано очередное падение цен, касающееся непосредственно набора продуктов питания минимального характера. Российские чиновники отмечают, что стоимость корзины продуктов питания минимального объема снизилась на 5,6% годовых. Данную тенденцию администрация российской державы связывает с хорошим объемом собранного урожая, несмотря на сложные климатические условия. Преимущественно снижение цен в отношении минимального набора продуктов связано с подешевением отдельных плодовоовощных культур.



Согласно сведениям статистических служб России, в течение августа в стране была зафиксирована дефляция на уровне 0,5%, который является рекордным. Подобная планка дефляционных процессов была отмечена на территории российского государства в последний раз в 1991 году.



Российские власти утверждают, что в перспективе возможен очередной дефляционный рекорд, который будет связан с укреплением экономических процессов и развитием нового этапа становления торгово-экономических отношений в России. На текущий момент Центробанк на фоне стабилизации инфляции намерен снизить уровень ключевой ставки в ближайшее время, а также разработать новый механизм воздействия на процесс обесценивания средств.