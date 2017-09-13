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Набор продуктов минимального характера значительно подешевел

13.09.2017

Набор продуктов минимального характера значительно подешевел Чиновники отметили тенденцию сокращения стоимости минимального набора продуктов

На сегодняшний день на территории России отмечаются положительные тенденции, проявляющиеся в обуздании инфляционных процессов, а также падением цен относительно продуктовой категории товаров.

Представители верховной власти заявили, что в течение июля текущего года произошло подешевение корзины продуктов минимально допустимого объема, доступной всем гражданам России, на 3,6% в годовом выражении. Указанный набор товаров продуктовой категории включает в свой состав мясные и рыбные товары, яйца, кондитерские изделия, крупы, овощи и фрукты, чай, специи (соль, сахар), молочные продукты и хлебобулочные изделия.

На текущий момент зафиксировано очередное падение цен, касающееся непосредственно набора продуктов питания минимального характера. Российские чиновники отмечают, что стоимость корзины продуктов питания минимального объема снизилась на 5,6% годовых. Данную тенденцию администрация российской державы связывает с хорошим объемом собранного урожая, несмотря на сложные климатические условия. Преимущественно снижение цен в отношении минимального набора продуктов связано с подешевением отдельных плодовоовощных культур.

Согласно сведениям статистических служб России, в течение августа в стране была зафиксирована дефляция на уровне 0,5%, который является рекордным. Подобная планка дефляционных процессов была отмечена на территории российского государства в последний раз в 1991 году.

Российские власти утверждают, что в перспективе возможен очередной дефляционный рекорд, который будет связан с укреплением экономических процессов и развитием нового этапа становления торгово-экономических отношений в России. На текущий момент Центробанк на фоне стабилизации инфляции намерен снизить уровень ключевой ставки в ближайшее время, а также разработать новый механизм воздействия на процесс обесценивания средств.

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