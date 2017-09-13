Минфин намерено разработать программу по "образовательному кредиту"

Власти предлагают предоставлять кредит для получения образования на льготных условиях



На сегодняшний день на рынке трудовых ресурсов России складывается довольно серьезная обстановка, связанная с нехваткой квалифицированных кадров.



В настоящее время довольно остро обстоит ситуация в сфере образования, здравоохранения, которая напрямую связана с трудоустройством специалистов нужной категории и уровнем образования.



Российские чиновники предлагают рассмотреть возможность государственной поддержки студентов в идее предоставления им кредита для получения образования на льготных условиях.



Согласно предварительным данным, власти рассматривают возможность оформления займа под низкий процент при условии, что погашаться он будет после окончания учебного заведения. Также предусматривается возможность обязать образовательные учреждения трудоустраивать студентов, которые обучались за счет кредита в рамках новой концепции.



На данный момент Министерство финансов намерено рассмотреть все возможные варианты предоставления льгот в виде кредитов со сниженными ставками или субсидий, которые будут частично погашать займ студента, оформленный исключительно в целях получения образования. Российские чиновники предлагают установить жесткий перечень документов, а также определить условия для участия в новой программе, которая будет закреплена на законодательном уровне и вынесена на рассмотрение в Государственную Думу в 2018 году.