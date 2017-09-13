Европейские цены на табачные изделия теперь и в России

В России могут установить европейские цены на табачные изделия



Власти предлагают повысить стоимость сигарет до цен европейского уровня.



Согласно данным Министерства здравоохранения, употребление табачных изделий приводит к возникновению раковых заболеваний в 22% случаев, а также провоцирует иные формы болезни дыхательной системы и ее органов в 36%. Проанализировав указанные фаты, представители европейской коалиции антитабачного характера выдвинули предложение Дмитрию Медведеву о пересмотре политики ценообразования в отношении табачных изделий в России.



Согласно иностранным специалистам, предлагается повысить среднюю стоимость сигарет и иных изделий табачного характера в стране до европейского уровня. Таким образом, средняя стоимость одной пачки сигарет будет находиться в районе 150 рублей.



По мнению большинства оппозиционеров курения, для оздоровления нации необходимо повысить уровень акцизов на табачные изделия. Из-за высоких цен на указанную категорию товаров граждане сами откажутся от ее частного употребления, тем самым помогут своему организму в выздоровлении и облегчении его от вредного воздействия табака.



На данный момент российские чиновники воздержались от комментариев относительно пересмотра политики ценообразования в отношении табачных изделий. Необходимость повышения стоимости табачных изделий ранее уже обсуждалась властями, но не была воспринята всерьез, и повышение произошло на незначительную величину.