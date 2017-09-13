Только няни с профессиональной подготовкой

В детских садах будут работать только няни с профессиональной подготовкой



Власти предлагают ввести специальные курсы подготовки для специалистов по присмотру за детьми.



На сегодняшний день в дошкольных образовательных учреждениях на подмогу воспитателям приходят няни, которые, к сожалению, в 79% случаев не имеют педагогического образования. Власти недоумевают, как человек без специальной подготовки может иметь дело с детьми более 12 часов в сутки?



На текущий момент на территории российского государства не существует законодательного регулирования, которое бы касалось образовательного и профессионального уровня помощников воспитателей и специалистов по присмотру за детьми. Как правило, работать няней приходят молодые девушки, которые недавно окончили школу и прошли специальный осмотр у врачей для получения медицинской книжки.



На текущий момент российские чиновники выдвинули предложение, согласно которому необходимо в обязательном порядке разработать программу обучения для помощников воспитателей, а также специалистов по присмотру за детьми. Предполагается, что минимальный курс обучения составит от 120 до 140 часов, по прохождении которых обучающийся должен получить соответствующий сертификат.



Власти акцентировали внимание на том, что в настоящее время в России нет стандартов обучения для няни и помощников воспитателей, частных лиц, оказывающих услуги по присмотру за детьми.



Представители верховной власти намерены в ближайшей перспективе исправить данный нюанс и предложить мероприятия по обучению работников дошкольного образования в Государственную Думу.