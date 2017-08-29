Яркий детский сад построят в Филимонковском новой Москвы

В поселении Филимонковское за счет средств частного инвестора планируется строительство нового детского сада, рассчитанного на 200 воспитанников.



Появится он рядом с уже существующим аналогичным объектом, и будет выделяться яркостью внешнего вида, где основу фасада составят металлические панели различных цветов, что сделает здание заметным для окружающих.



В настоящее время проект строительства уже получил одобрение, и в ближайшей перспективе уже начнутся реальные работы на местности.



Трехэтажное здание будет построено по типовой схеме, где каждая из детских групп обладает всем необходимым для автономного использования. Исключение составят только помещения общего пользования, включая спортивный зал, кабинет для занятий музыкой, актовый зал и кабинеты для творчества. Обеспечено проектом наличие всех необходимых административно-бытовых помещений, где есть место для медицинского сотрудника, психолога.



Благоустроенная и озелененная территория предполагает количество площадок по числу групп. Каждая из них получит навес от дождя и обеденного солнца, а также обзаведется игровыми комплексами.