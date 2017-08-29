Чистой питьевой воды в ТиНАО станет в разы больше

Объемы подачи качественной питьевой воды на территорию ТиНАО в течение ближайших 15 лет возрастут практически в 12 раз. Сегодня на долю поставок «Мосводоканала» приходится всего 30 тысяч кубометров, в то время как эти объемы к указанному сроку планируется довести практически до 350 тысяч куб. метров.



В общей сложности новое строительство или реконструкция затронет 714 километров сетей, будет создана сотня объектов обеспечения водоснабжения, а система очистных сооружений увеличится на 29 станций.



В настоящее время большая часть поселений пользуется собственными скважинами, вода в которых далека от оптимальных норм по содержанию различных примесей. Подача сетевой воды планируется за счет прокладки трех магистральных водопроводов, от которых уже будут отходить сети непосредственно к поселениям. Работы по их прокладке уже ведутся. В частности одна из магистралей располагается вдоль Калужского шоссе, находящегося на реконструкции.



Напомним, что инженерное обеспечение округа один из приоритетов столичных властей. Вместе с водоснабжением строятся новые дороги, совершенствуется система электроснабжения, газифицируются новые населенные пункты, совершенствуется канализационная сеть.