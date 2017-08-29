Торговый центр по британскому проекту появится в Ватутинках новой Москвы

В Новых Ватутинках появится современный торговый центр, проект которого был создан британскими специалистами. Информацией об этом поделился главный столичный архитектор Сергей Кузнецов.



Двухэтажное здание получит стеклянные стены с сочетанием разноцветных панелей и подсветкой на светодиодах. Дополнительную яркость объекту придаст наличие декоративных фиброцементных колонн, на которых покоится внушительных размеров карниз.



Планируется, что торговый комплекс будет иметь несколько крупных арендаторов, а также некоторых количество мелких предпринимателей, использующих небольшие павильоны для торговли и оказания услуг.



Проектом предусматривает наличие двух бассейнов (по одному на этаже), а подземный этаж отведен под автомобильный паркинг. С учетом парковочных мест, расположенных рядом с комплексом, в общей сложности расположить можно будет до 190 автомашин. Входная группа расположится на одном уровне с поверхностью земли, что позволит отказаться от ступеней и упростить вход для людей старшего возраста и инвалидов.



Реализацией проекта занимается один из частных инвесторов.