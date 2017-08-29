Новая дорога появится в Десеновском поселении новой Москвы

В деревне Десна на территории поселения Десеновское планируется строительство новой автодороги, которая станет продолжением ул. 3-я Нововатутинская.



Здесь же построят и боковой проезд. Она обеспечит автомобильный подъезд к новому микрорайону многоэтажной застройки, который появится в населенном пункте в скором времени.



В Москомэкспертизе сообщили, что вдоль дороги будет проложена дорожка для велосипедистов, а также обустроят два остановочных комплекса для общественного транспорта. Планируется, что улица получит четырехполосное движение (две полосы в каждую сторону), причем одна из полос пока временно используется в качестве автостоянки для автомобилей, а проезд будет односторонним с тремя полосами для движения автотранспорта.



Допустимая скорость движения автотранспорта составит 60км/ч, а в месте примыкания скоростной режим для безопасности будет снижен вдвое. На дороге появится новый светофор, а для пешеходов обустроят несколько переходов.



Проект строительства автодороги уже прошел процедуру согласования в Москомэкспертизе и начнет реализовываться в ближайшее время.