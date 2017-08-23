Жара в Москве остается в прошлом

В Москве в течение нынешней недели жаркая погода сменится прохладой с осадками. Синоптики прогнозируют, что ухудшение начнется уже со среды.



Если первые два дня на столбиках термометров будет до 29 градусов, то 23-го августа выше +25 воздух уже не прогреется. Вместе с этим появится облачность и ветер. Последний прогнозируется достаточно высокой силы с порывами до 20м/с, перерастая в кратковременные шквалы.



В четверг на улице будет еще прохладнее, и температурный максимум составит не больше +22 градусов, может быть даже немного меньше. Не исключен кратковременный дождь, а ветер сохранит свою силу.



В течение пятницы и субботы погода немного отыграет в положительную сторону, и температура будет достигать до +24. Осадки в целом будут носить кратковременный характер и пройдут только местами, но переменная облачность не позволит сделать дни солнечными.



Таким образом, можно констатировать, что лето начинает постепенно сдавать свои права, приглашая осень занять свое место с ее пасмурной, дождливой погодой. Конечно, солнечные дни еще обязательного будут, но традиционного зноя второй половины лета уже можно от природы не ожидать.