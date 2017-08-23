В Троицке ТиНАО увеличили вместимость одной из парковок

В Троицке завершились работы по увеличению вместительности парковочной автоплощадки, расположенной в районе дома №3 Академической площади. После завершения работ здесь одновременно может находиться до сотни легковых автомобилей.



В администрации городского округа сообщили, что ранее здесь вмещалось не больше 65 транспортных средств, сейчас же емкость увеличилась в полтора раза. Сообщается, что работы выполнялись по программе «Знаковые объекты», и были профинансированы за счет средств местного бюджета.



Сообщается, что специалисты подрядной организации завершили расширение в первой декаде месяца, полностью уложившись в сроки, прописанные между сторонами в договоре на выполнение работ.



Напомним, что в настоящее время в Троицке подходят к концу работы, направленные на благоустройство придомовых территорий.



Планы администрации города предусматривают создание в ТиНАО до конца текущего года около 7 тысяч дополнительных мест для парковки автотранспорта. В их числе, как крупные паркинги, рассчитанные на 800-1000 автомобилей, так и создание дополнительных карманов вдоль дорог, позволяющих вместить несколько автомобилей.