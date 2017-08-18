Водоснабжение ТиНАО будет как в крупном городе

В ТиНАО до середины следующего десятилетия планируется построить около 230 километров трубопроводов, что обеспечит прирост подачи воды в 10 раз на фоне текущих показателей. Фактически создаваемая сеть будет равна сети такого города как Новосибирск.



В настоящее время большая часть поселений ТиНАО пользуется подземными источниками, в которых вода по ряду показателей не соответствует нормативам. До конца текущего года четыре поселения перейдут на водоснабжение от «Мосводоканала». Новый магистральный трубопровод длиной в 3,5 километра доведет чистую воду до Марушкинского.



В общей сложности в административном округе планируется проложить три магистральных трубопровода. Расположат их для удобства обслуживания вдоль основных транспортных магистралей, например, одна из веток уже тянется вдоль модернизируемого Калужского шоссе.



Отметим, что сегодня развитие в «новой Москве» инженерной инфраструктуры выступает в качестве одного из приоритетов столичных властей. Совершенствуется не только водопроводная сеть, расширяется канализационная система, совершенствуются электросети, строятся лучшие объекты города.