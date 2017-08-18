В префектуре ТиНАО осмотрели лучшие из объектов

В Москве в конце текущего месяца планируется подвести итоги проходящего конкурса на лучшую городскую программу среди городских округов. Перед финалом сотрудники префектуры ТиНАО лично осмотрели объекты, участвующие в конкурсе в округе.



В нынешнем году округ представлен сразу в трех номинациях. Новое здание образовательного комплекса «Школа №2070» стало претендентом на звание наиболее благоустроенного объекта в сфере образования. За звание лучшей зоны отдыха будет бороться мини-зоопарк, созданный в поселении Краснопахорское в непосредственной близости от Калужского шоссе.



Больше всего представителей округа борется за победу в номинации «Благоустроенный двор». В числе претендентов на первое место городской округ Московский и поселения Десеновское, Внуковское. Именно их и оценили представители префектуры ТиНАО.



В поселении Внуковское чиновники выделили наличие детских площадок, каждая из которых адаптирована под определенную возрастную группу. В Десеновском оценили совмещение детских площадок с зонами отдыха, где установлены лавочки для времяпрепровождения взрослых.



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