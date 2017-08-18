ЖК "Бунинские луга" новой Москвы - лучший в своем классе

В Москве подвели итоги конкурса 2016-го года на лучшие проекты в сфере строительства. Экспертная комиссия в сегменте жилья класса «эконом» лучшим признала ЖК «Бунинские луга». Информацией об этом поделился Владимир Жидкин, возглавляющий департамент развития ТиНАО.



Комплекс построен группой «ПИК» и располагается в поселке Коммунарка поселения Сосенское по улице Александры Монаховой. Всего проект застройки предполагает создание здесь полноценного микрорайона, обеспеченного всей необходимой инфраструктурой. Сегодня завершены работы по первой очереди, включающие в себя создание школы и детсада, всего же здесь будет десяток объектов системы образования, поликлиника и современный спортивный центр.



Жилье в свою очередь отличается оригинальностью фасадов, а первые этажи домов отводятся под коммерческие цели. Все это дополнит благоустроенная территория и полноценное транспортное обеспечение района застройки.



Стоит отметить, что всего в нынешнем году на победу в 12 номинациях претендовало сразу 97 проектов, что стало рекордным числом за все время существования конкурса.



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