Строительный рынок в ТиНАО еще подождут

В Москомстройинвесте сообщили, что в отношении компании «Анатоль Моторс», выступающей в качестве арендатора земельного участка площадью в один гектар в Щербинке не будут предприниматься никакие меры штрафного характера за несоблюдение сроков реализации проекта по строительству на территории округа рынка строительных материалов.



Принято решение на три года увеличить сроки реализации инвестором данного проекта, и не применять штрафных санкций и мер административного воздействия. Соответствующее время принято на очередном заседании представителями Градостроительно-земельной комиссии.



Права аренды перешли к компании еще осенью 2013-го года, но до настоящего времени ничего здесь не построено.



Напомним, что сегодня «новая Москва» выступает в качестве наиболее динамично развивающегося округа столицы, на который приходится треть всего объема возводимых площадей в городе. В таких условиях появление в ТиНАО рынка стройматериалов выступает в качестве важного подспорья, как для небольших компаний, так и физических лиц, занимающихся частным домостроительством или осуществляющих ремонт в приобретенной квартире.



В префектуре ТиНАО осмотрели лучшие из объектов