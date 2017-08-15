Крупный детский сад появился в Московском

В поселении Московский завершилось строительство детского сада, созданного на основе индивидуального проекта.



Учреждение дошкольного образования является одним из крупнейших в административном округе, и позволяет разместить 14 групп. Информацией об этом поделился глава департамента развития ТиНАО Владимир Жидкин.



Здание имеет все необходимые инженерные коммуникации и спроектировано таким образом, чтобы обеспечить каждой группе полную автономность. Благоустроена и прилегающая территория. Для каждой группы предполагается отдельная площадка с навесом от солнца и дождя, разбиты газоны с цвета, в большом количестве высажены деревья и кустарниковые растения.



Построен детсад на территории тепличного комбината, и призван удовлетворить потребности жильцов окружающих домов в местах для дошкольников.



Необходимо напомнить, что социальная инфраструктура один из приоритетов столичных властей. За пять лет существования ТиНАО построено уже три десятка детсадов, способных принять более шести тысяч детей. Планы 2017-го года предусматривают построить 12 детсадов на 2,5 тысячи малышей. Смотрите также: новую школу построят в поселении Десеновское новой Москвы