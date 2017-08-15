Школу в Солнцево построят за счет инвестора

На территории района Солнцево ЗАО в скором времени появится новая школа, рассчитанная на 825 учеников. Ее строительством будет заниматься частный инвестор, реализующий в административном округе несколько крупных проектов. Школа станет одним из элементов нового ЖК «Лучи».



В настоящее время застройщик уже завершает строительство двух многоэтажных домов, обладающих площадью в 176 тысяч кв. метров. Тут же возводится и детский сад, выполненный в виде пристройки к одному из зданий.



На этапе строительства находится еще ряд жилых объектов суммарной площадью внутренних помещений в 155 тысяч «квадратов». Вместе с ними создаются и внушительная по размерам подземная парковка, способная принять почти 750 автомобилей. Объекты данной группы относятся ко второй очереди строительства.



Строительство школы планируется закончить следующим летом, чтобы 1-го сентября 2018-го года в нее уже смогли зайти ученики. Проектом предусматривается деление учреждения образования на две секции. Первая объединит в себе учебные классы, а вторая будет представлена общешкольными помещениями (актовый зал, столовая, библиотека) и спортивными залами.



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