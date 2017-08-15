Новую школу построят в поселении Десеновское новой Москвы

На территории поселения Десеновское запланировано строительство новой общеобразовательной школы, способной принять до 1375 учащихся.



Проект образовательного учреждения отличается высокой степенью проработки пространства. Например, центральный ход защитят массивным навесом, для занятий физкультурой оборудуют сразу три спортивных зала, а поклонники творчества смогут заниматься в хореографической студии.



В архитектуре города отмечают, что сегодня строительство социальных объектов ведется на основе индивидуальных проектов, отличающихся оригинальностью и неповторимостью. Типовые «коробки» серого цвета безнадежно отстали в прошлом.



Школа получит блочную схему, где учебная часть, спортивные залы и общешкольная зона будут разнесены в разные части здания. Актовый зал школы будет вмещать 750 учеников, а рядом разместится не менее внушительная по размерам столовая.



Отдельным блоком будут вынесены кабинеты начальной школы. Они разместятся в одном крыле, будут иметь отдельный вход с гардеробной комнатой и дополнительным постом охраны. Малыши получат возможность ходить на уроки физкультуры в малый зал, в то время как два больших зала отдадут на нужды средней и старшей школы.



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