Покупателям интересно жилье в "новой" Москве

В ТиНАО наблюдается стабильный покупательский спрос на строящуюся жилую недвижимость.



Подобное заявление сделал Владимир Жидкин, возглавляющий профильный департамент развития «новой Москвы» администрации города. Он отметил, что новостройки округа серьезно конкурируя с проектами, реализуемыми в других районах города.



По результатам первых трех месяцев года в ТиНАО построили жилья на 130 тысяч «квадратов», из которых почти 90 тысяч пришлось на два крупных жилых комплекса. Одним из основных преимуществ «новой Москвы» выступают более доступные цены на жилье. Например, в пределах «старого города» ценник на кв. метр в среднем находится на уровне 150 тысяч рублей, в то время как в новых округах он в 1,5 раза ниже.



Важным преимуществом ТиНАО выступает экологичность жилья. Минимальное количество крупных промышленных предприятий, меньшее количество автотранспорта, огромные лесные массивы, все это способствует большей чистоте воздуха.



В административном округе только парков должно быть не меньше 90. Они будут занимать пространство в пределах 8-12 тысяч гектаров. Активно развивается в округе и малоэтажное строительство, считающее более комфортным для проживания.



Постепенно совершенствуется и транспортная инфраструктура, появляются новые дороги, подводятся линии метрополитена.