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Новости Земельные участки в Роговском в новой Москве выставили на торги

Земельные участки в Роговском в новой Москве выставили на торги

04.08.2017

Земельные участки в Роговском в новой Москве выставили на торгиНа территории деревни Тетеринки, входящей в поселение Роговоское, на торги выставлено сразу четыре участка, обладающих площадью в пределах 0,1-0,17 гектаров, предназначенные для индивидуального строительства. Условиями предусматривается строительство на участках жилья площадью 340-525 кв. метров.

В настоящее время представители Градостроительно-земельной комиссии одобрили реализацию участков, при этом проведение процедур общественных слушаний по ним не требуется.

Предлагаемые участки позволят расширить строительство в поселении за счет индивидуального сегмента, пользующегося популярностью среди москвичей. По статистике на частное и малоэтажное строительство в административном округе приходится около 25-30% всего объема жилья, вводимого в эксплуатацию.

О сроках проведения торгов по реализации указанных выше земельных участков под строительство, располагающихся напротив частных домовладений №56, №60 и №65, ничего не сообщается.

Сегодня «новая Москва» выступает в качестве наиболее динамично развивающегося округа столицы, обеспечивая до трети всех объемов новостроек Москвы.

А тем временем на полуострове Крым могут начать производство одноименных родстеров

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