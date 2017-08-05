Земельные участки в Роговском в новой Москве выставили на торги

На территории деревни Тетеринки, входящей в поселение Роговоское, на торги выставлено сразу четыре участка, обладающих площадью в пределах 0,1-0,17 гектаров, предназначенные для индивидуального строительства. Условиями предусматривается строительство на участках жилья площадью 340-525 кв. метров.



В настоящее время представители Градостроительно-земельной комиссии одобрили реализацию участков, при этом проведение процедур общественных слушаний по ним не требуется.



Предлагаемые участки позволят расширить строительство в поселении за счет индивидуального сегмента, пользующегося популярностью среди москвичей. По статистике на частное и малоэтажное строительство в административном округе приходится около 25-30% всего объема жилья, вводимого в эксплуатацию.



О сроках проведения торгов по реализации указанных выше земельных участков под строительство, располагающихся напротив частных домовладений №56, №60 и №65, ничего не сообщается.



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