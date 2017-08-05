Сегодня:  
Мы в соцсетях
СелНовости
Новости Новая рубашка, поставляемая одним нажатием кнопки

Новая рубашка, поставляемая одним нажатием кнопки

03.08.2017

торговый автомат, раздающий одежду Японский модный бренд Uniqlo установил торговый автомат, раздающий одежду в Oakland Airport в Калифорнии.

Девять других машин появятся в аэропортах и ​​торговых центрах, включая Лос-Анджелес, Хьюстон и Нью-Йорк в ближайшие месяцы.

Они будут продавать мужские, женские рубашки и легкие куртки. Исполнительный директор Uniqlo USA Хироси Таки говорит, что технология принесла «удобство путешественникам, которые ищут теплую куртку или универсальную нижнюю рубашку».

Компания надеется, что трюк поможет привлечь клиентов к азиатскому бренду, который изо всех сил пытался проникнуть на американский рынок.

Аэропорты и торговые центры были выбраны в качестве пунктов с высоким уровнем трафика, чтобы расширить свои 45 магазинов в стране.

Розничный торговец, принадлежащий японской Fast Fashion, имеет около 1900 магазинов по всему миру, продающих недорогую повседневную одежду.

Торговые автоматы будут продавать в розницу рубашки по цене около 15 долларов США (11,30 фунтов стерлингов) и легкие куртки по цене около 70 долларов США (53 фунтов стерлингов). Fast Retailing является третьим по величине в мире торговцем розничной одеждой, а также владеет Helmut Lang и J Brand. Планируется использовать торговые автоматы и за пределами США.

А тем временем, в России определили сколько должно быть магазинов в каждом городе ...

Поделиться