Новая рубашка, поставляемая одним нажатием кнопки

Японский модный бренд Uniqlo установил торговый автомат, раздающий одежду в Oakland Airport в Калифорнии.



Девять других машин появятся в аэропортах и ​​торговых центрах, включая Лос-Анджелес, Хьюстон и Нью-Йорк в ближайшие месяцы.



Они будут продавать мужские, женские рубашки и легкие куртки. Исполнительный директор Uniqlo USA Хироси Таки говорит, что технология принесла «удобство путешественникам, которые ищут теплую куртку или универсальную нижнюю рубашку».



Компания надеется, что трюк поможет привлечь клиентов к азиатскому бренду, который изо всех сил пытался проникнуть на американский рынок.



Аэропорты и торговые центры были выбраны в качестве пунктов с высоким уровнем трафика, чтобы расширить свои 45 магазинов в стране.



Розничный торговец, принадлежащий японской Fast Fashion, имеет около 1900 магазинов по всему миру, продающих недорогую повседневную одежду.



Торговые автоматы будут продавать в розницу рубашки по цене около 15 долларов США (11,30 фунтов стерлингов) и легкие куртки по цене около 70 долларов США (53 фунтов стерлингов). Fast Retailing является третьим по величине в мире торговцем розничной одеждой, а также владеет Helmut Lang и J Brand. Планируется использовать торговые автоматы и за пределами США.



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