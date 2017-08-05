Пешеходных переходов в центре Москвы станет больше

В центральной части Москвы в рамках выполнения программы «Моя улица» планируется обустроить около двухсот пешеходных переходов.



Для них обеспечат не только нанесение разметки, но и установку соответствующих дорожных знаков, а в некоторых случаях и светофоров.



В рамках подготовки транспортных схем специалисты департамента транспорта провели необходимые расчеты, чтобы установить оптимальные параметры дорожной сети, включая размеры тротуаров, места для обустройства остановок общественного транспорта и так далее.



С момента начала реализации программы в 2015-м году на центральных улицах столицы появилось около 300 новых пешеходных переходов.



Вместе с этим дополнительные переходы появится в районе станций МЦК. Их должно быть около 90. С целью обеспечения их большей заметности предусматривается нанесение разметки в голубой цветовой гамме, обеспечивающей хорошую заметность переходу в темное время суток.



Отметим, что в рамках проекта «Моя улица» в нынешнем году планируется проведение работ по комплексному благоустройству по 80 адресам, среди которых более десятка городских набережных.



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