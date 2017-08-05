Новая школа в Новых Ватутинках "новой" Москвы

В Новых Ватутинках до начала очередного учебного года начнет работу новая общеобразовательная школа, рассчитанная на обучение 55 классов или 1375 учащихся.



Учебное заведение станет площадкой для реализации сразу двух столичных образовательных проектов, предусматривающих создание инженерных и медицинских классов.



Объект располагается вблизи микрорайона Центральный, и обеспечивает удобные возможности доступа для детей из соседних кварталов. В процессе строительства использовался индивидуальный проект. Вместе с классами в школе имеется вместительный актовый зал, несколько спортзалов, а пространство адаптировано для детей с ограниченными физическими возможностями.



Общая площадь здания оценивается в 25 тысяч кв. метров. В настоящее время ведутся последние работ по благоустройству территории и отделке фасадных поверхностей. Школа обеспечит работой около 150 педагогов и других специалистов. На базе учебного заведения в дальнейшем планируется открыть дополнительные кружки и студии для организации дополнительного образования.



В настоящее время в Новых Ватутинках уже имеется школа, а для малышей существует три детсада.