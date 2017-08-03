Традиционный велопарад пройдет в Москве в сентябре

В Москве на 17 сентября назначен осенний велопарад, участниками которого по предварительным данным должны стать не меньше 30 тысяч участников.



Маршрут будет проложен между Звездным бульваром и парком «Красная Пресня». В общей сложности участникам парада предстоит преодолеть около 30 километров пути по городским улицам и набережным.



В департаменте транспорта отмечают, что сам по себе пара не имеет спортивной составляющей, поэтому перед участниками заезда не стоит задача продемонстрировать рекордное время. Средняя скорость передвижения колонны будет составлять около 15км/ч. Главное, привлечь внимание общественности к велосипедному транспорту и развитию необходимой для этого инфраструктуры.



Никаких возрастных ограничений для участников не предусматривается. Для тех, кто не имеет собственного велосипеда, пункты проката будут предоставлять возможность аренды двухколесного транспорта на льготных условиях.



Напомним, что практика проведения в столице велопарадов появилась в 2012-м году. Постепенно они собирают все большее количество участников. Будет участвовать Москва и в Дне без автомобилей, который пройдет в городе 22-го сентября. Посылом этого дня выступает отказ от использования личного автотранспорта.