Центр столицы прирастает недвижимостью

В центральной части Москвы в течение первого полугодия строители передали в эксплуатацию 13 объектов капстроительства, имеющих суммарную площадь в 305 тысяч кв. метров. Из них на долю бюджетного строительства пришлось более 80% всего объема. Подобные цифры озвучили в департаменте строительства.



Наиболее крупным и знаковым объектов среди них выступает спортивная арена «Лужники» и различные строения, выступающие в качестве обеспечивающих потребности стадиона. Работы в «Лужниках» начались еще в 2014-м году в рамках подготовки к ЧМ-2018. Строители не только практически заново построили стадион, но и обеспечили его инфраструктурой.



Стадион теперь способен принять до 81 тысячи человек, а на его верхотуре обустроена смотровая площадка, доступная не только в дни проведения футбольных матчей. Расширены входные группы, а трибуны полностью укрыты козырьком от непогоды.



«Лужники» рассматриваются в качестве комплексного спортивного парка, и в таком статусе развивать объект планируется и в дальнейшем, развивает не только саму футбольную арену, но и все огромное пространство комплекса.



Интересно, что в Москве скоро пройдет трациционный велопарад.