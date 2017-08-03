В России отмечается пик использования средств с кредитных карт

На сегодняшний день на территории России повсеместно была отмечена тенденция снижения уровня процентных ставок по депозитной и кредитной линии.

Если понижение доходности по депозитам граждан отпугивала и заставляла массово изымать свои средства из банков, то кредитная продукция банков россиян заметно порадовала.



Согласно сведениям Росстата и аналитических служб России, тенденция роста в отношении использования гражданами кредитных карт возросла примерно на 6% в годовом измерении. Только в период с 1 по 30 июня текущего года коммерческие банки оформили около 2,46 миллиона кредитных средств. Власти отмечают, что рост популярности кредитных продуктов банковского сектора возрос после понижения уровня ключевой ставки, которая в настоящий момент составляет 9,0% годовых.



Немалый интерес граждане России проявляют к ипотечным программам, действующим в банковских учреждениях. Согласно сведениям аналитиков, в течение двух кварталов текущего года доля ипотечных заемщиков выросла примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.



Специалисты банковского сектора утверждают, что россияне проявляют интерес не только к кредитным картам, но и в целом к кредитным средствам наличного характера. В частности, Росстат отмечает, что объем кредитов, выданных в наличной форме, вырос примерно на 18%.



Власти отмечают, что общий объем кредитных средств, выданных банками в течение 6 месяцев текущего года, составил 13,49 миллиона рублей. Указанный показатель вырос на 24% по сравнению с данными предшествующего года за аналогичный период. Эксперты утверждают, что кредитная политика банковских учреждений установила пик по выдаче заемных средств, который был впервые достигнут в течение последних 4 лет.



А центр Москвы прирастает недвижимостью ...