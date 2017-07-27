Уклонисты не смогут занимать посты в государственных и муниципальных ведомствах

Владимир Путин подписал нормативно-правовой акт, запрещающий уклонистам в течение 10 лет замещение должностей в государственных и муниципальных ведомствах.



На сегодняшний день на территории России отмечается тенденция роста молодых людей, которые не желают «отдать долг родине» в виде службы в российской армии. Зачастую родители пытаются «откупиться» от армии, боясь за свое совершеннолетнее чадо.



Несмотря на то, что мы живем в мирное время и «дедовщина» давно начала сходить на «нет», родители боятся отдавать своих сыновей на службу родине, которая длится всего 1 год. Вторым случаем уклонения от службы в рядах российской армии является факт скрытия самого призывника. Согласно сведениям Росстата, численность уклонистов по России за 2 квартала текущего года (по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года) выросла на 1,9%.



Президент России отметил, что власти должны создать такие условия, чтобы граждане сами желали служить в рядах российской армии. Только при создании обоюдовыгодных условий и установления безопасности службы пропадет родительский страх за своих сыновей, и сами молодые люди будут стремиться отдавать долг родине.



Глава государства отметил, что во все времена отмечались уклонисты. В качестве наказания от исполнения своих обязанностей лица, скрывающиеся от военного комиссариата, не смогут занимать должности в государственных и муниципальных ведомствах в течение 10 лет. Данное правило будет распространяться на отношения, которые возникли с 1.01.2014 года.



Ранее данная норма носила бессрочный характер. После распада СССР власти сочли указанную статью несовместимой с требованиями Конституции России. На сегодняшний день глава российского государства модернизировал наказание в отношении уклонистов в соответствии с действующим законодательством. Владимир Путин подписал нормативно-правовой акт, который вступит в силу в ближайшее время.