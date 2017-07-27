Дополнительные гранты для столичных поликлиник

В правительстве Москвы принято решение дополнительно стимулировать при помощи грантов сотрудников столичных поликлиник.



Выделяться они будут учреждениям здравоохранения, демонстрирующим лучшее качество обслуживания пациентов. Планируется, что размер одного гранта составит 7,5 миллионов рублей, а их выделение будет осуществляться на ежеквартальной основе. Предполагается, что соревновательный зачет будет вестись раздельно для взрослых и детских поликлиник.



Планируется, что оцениваться будет внутренний интерьер, информационное обеспечение, качество обслуживания людей, как по уровню профессионализма специалистов, так и по степени вежливости. При этом оценки будут выставлять не специалисты, а сами пациенты, благо современные технологии позволяют проводить подобные опросы.



В правительстве Москвы отмечают, что, несмотря на квартальность выделения грантов, каждая из поликлиник сможет стать их обладателями не чаще одного раза в году. Голосование будет проводиться через портал «Активный гражданин».



Необходимо отметить, что сегодня столичные врачи имеют возможность претендовать на самые разнообразные стимуляционные выплаты, повышающие материальный достаток специалистов.