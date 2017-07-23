В России закреплена правовая основа мессенджеров

На сегодняшний день на территории России отмечается тенденция совершенствования законодательной базы. Российские чиновники на протяжении текущего года сумели выявить немало недостатков и пробелов в законодательстве, которые планируется ликвидировать в ближайшее время.



На сегодняшний день представители верховной власти приняли решение о необходимости рассмотрения нового законодательного акта, который будет регламентировать деятельность мессенджеров. Согласно новой концепции российских чиновников, каждое приложение по обмену сообщениями и иной информации должно идентифицировать пользователя либо по номеру телефона, либо по документу, удостоверяющему личность пользователя.



Идея о строгой привязке пользователей приложений к конкретному номеру телефона или документу направлена на ликвидацию анонимов в сети, а также повышение безопасности граждан России. Ранее чиновники неоднократно отмечали, что зачастую мессенджерами пользуются в целях организации того или иного правонарушения, в том числе террористического акта. Отсутствие обязательной привязки пользователя к документу или номеру давало возможность злоумышленникам анонимно организовывать злосчастные мероприятия.



Согласно новому законодательному документу, пользователи, не соблюдающие установленные нормы, могут иметь ограниченный доступ к мессенджерам или полностью заблокированы. Государственная Дума поддержала и приняла законопроект о регулировании мессенджеров в третьем чтении. Нормативно-правовой акт вступит в силу с нового года.