Петра Вяземского вспомнят в музее-усадьбе "Остафьево"

Сотрудники музея-усадьбы «Остафьево» на 12 июля запланировали проведение культурно-просветительской программы, посвященной очередной годовщине со дня рождения Петра Вяземского, в прошлом одного из владельцев усадьбы, одного из видных отечественных литературных деятелей. В нынешнем годе исполняется ровно 225 лет с даты его рождения.



Организаторы отмечают, что программа начнется еще в 9 утра в храме Святой Троицы, где состоится церковная служба. После этого программа мероприятий переместится в усадьбу. Здесь собравшиеся заслушают несколько докладов о жизни писателям, услышат отрывки из его произведений, историю их создания.



Масса интересного материала будет посвящена истории самой усадьбы, а также Андрею Вяземскому, отцу литератора, внесшему внушительный вклад в становление усадьбы и придания ей современного внешнего вида.



Завершится мероприятие показом фильма «Подвиг честного человека». Организаторы отмечают, что выбор картины оказался не случайным. Она посвящена Николаю Карамзину, который по признания самого Петра Вяземского был для писателя вторым отцом.