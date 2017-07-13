Плохие погодные условия не заставят россиян голодать

Российские чиновники утверждают, что дефицита плодоовощных культур в России не будет.



На сегодняшний день на территории России природа творит самые настоящие «чудеса»: несвойственный температурный режим для летнего сезона, а также большой объем выпадаемых осадков приводят к снижению урожая. Ранее власти опасались, что из-за низких объемов собранных культур цены могут взлететь в разы, что приведет к резкому восходящему скачку в отношении инфляции.



В настоящее время на территории большинства регионов российского государства отмечается неблагоприятная климатическая обстановка. Несмотря на столь плохие внешние факторы, воздействующие напрямую на развитие сельскохозяйственной отрасли, власти заявляют, что текущий год не станет голодным.



Согласно заявлению представителя Министерства сельского хозяйства, все культуры, которые не были выращены из-за плохих погодных условий, будут в полном объеме замещены поставками из-за рубежа. Преимущество в данном случае отдается Турции, которая согласна плодотворно сотрудничать с Россией по решению данного вопроса. Кроме того, отношения между Россией и Турцией заметно потеплели. Благодаря отмене ограничений в отношении ввоза тех или иных товаров развитие отношений российского и турецкого государств перешло на новый этап.



На сегодняшний день власти отмечают, что появление на витринах магазинов продуктов питания нового урожая способствует снижению уровня цен на отдельные категории плодоовощных культур. В частности, стоимость картофеля подверглась тенденции сокращения на 5%, огурцов – на 6%, лука – на 1%. Российские чиновники полагают, что текущие цены не являются еще окончательными, так как сбор урожая находится на начальном этапе.



К сожалению, часть представителей верховной власти полагает, что подорожание некоторых культур все же неизбежно. Рост цен ожидается в пределах прогнозируемого уровня инфляции.