Россия планирует возвести 36 оптово-распределительных продуктовых центров

На сегодняшний день из-за действия западных антироссийских санкций на территории нашего государства отмечается укрепление позиций отечественных производителей.



К сожалению, не всегда продукция российского производства выходит гражданам дешевле, чем импортная. Данный негативный фактор связан с высокими издержками по хранению и транспортировке продуктов.



Российские чиновники намерены пересмотреть действующую политику в отношении складских помещений, предназначенных для хранения продуктов. Региональные власти неоднократно отмечали нехватку специальных складов, которые могли бы полноценно хранить продуктовую продукцию.



Российские чиновники одобрили предложение, согласно которому на территории российского государства будет построено и введено в эксплуатацию около 36 специальных распределительных продуктовых центров.



При возведении указанных складских помещений нового образца будет учитываться особенность региона по выращиванию тех или иных культур. Таким образом, власти предполагают снизить издержки на хранение и транспортировку продуктов. Каждый оптово-распределительный центр будет заполнен теми продуктами, которые необходимы каждому региону в зависимости от его среднестатистических потребностей.



Проект по внедрению оптово-распределительных продуктовых центров будет внедряться на протяжении 3 ближайших лет. В течение указанного периода на территории России будет отмечаться снижение цен на продуктовую категорию товаров. Власти прогнозируют, что при полноценном действии 36 уникальных складских помещений нового образца стоимость продуктов питания будет сокращена на 20%.