ТиНАО прирастет небоскребами

На территории ТиНАО в перспективе возможно появление нескольких небоскребов. Существуют планы строительства до пяти многоэтажных домов на территории формируемого в Коммунарке административно-делового центра. Здания будут иметь до 40 этажей, что позволит со всем основанием считать их небоскребами.



Планируется, что подобные строения не будут группироваться одной группой, а окажутся разнесены по территории с целью акцентирования на них внимания окружающих.



Напомним, что на территории Коммунарки расположится окружная префектура, будет создан медицинский кластер, появится образовательный кластер в виде МИСиС, будут введены в эксплуатацию многочисленные офисные и коммерческие объекты.



Планируется, что столичные власти уже в ближайшее время окончательно сформируют предложения по землепользованию на территории поселка Коммунарка для потенциальных инвесторов, делающих реализовать здесь проекты с сфере жилищного и коммерческо-делового строительства.



Соответственно территория будет обеспечена необходимой транспортной составляющей, в том числе двумя ветками метрополитена.