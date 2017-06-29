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Новости Настоящая железная дорога появится для детей в ТиНАО

Настоящая железная дорога появится для детей в ТиНАО

29.06.2017

Настоящая железная дорога появится для детей в ТиНАОВ «новой Москве» при финансировании РЖД будет реализован масштабный проект строительства детской железной дороги.

Общая протяженность маршрута, проложенного между Московским и деревней Саларьево будет достигать 15 километров.

По маршруту будут ходить полноценные поезда под руководством юных железнодорожников, пусть и выполненным в миниатюрном виде с целью соответствия условиям дороги. Планируется, что участники смогут одновременно прокатиться с ветерком на поезде и получить массу полезных знаний, касающихся эксплуатации железнодорожного оборудования и путей сообщения.

Основной целью реализации данного проекта является популяризация среди подрастающего поколения профессии железнодорожника, знакомство с ее особенностями и условиями труда.

В департаменте развития ТиНАО отмечают, что уже полностью определено место расположения железной дороги. На данный момент проводятся работы по проектированию нового объекта. О точных сроках реализации проекта и суммарной величине финансовых затрат на строительство детской железной дороги, ничего не сообщается.

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