Сирень и ели появятся в столичных дворах

В Москве осенью продолжится реализация программы «Миллион деревьев». В рамках мероприятий по озеленению территории предполагается, что во дворах появятся деревья и кустарники, за которые проголосовали сами москвичи через платформу для интернет-голосования «Активный гражданин».



В результате наиболее популярным вариантом среди деревьев оказалась ель, за которую проголосовало 12,96% голосовавших. Далее с небольшим отрывом друг от друга финишировали береза, черемуха и рябина. Несколько меньше горожан хотели бы видеть во дворах дубы, ивы, яблони и липы.



Среди кустарниковых растений лидером оказалась сирень. За нее свои голоса отдали сразу 31,78% жителей столицы. Садовый жасмин и кизильник набрали намного меньше голосов (всего 13,74% и 11,79%).



Необходимо отметить, что запланированные работы осенью окажутся масштабными, и затронут одновременно 1 тысячу 464 столичных двора во всех без исключения административных округах столицы. Все работы будут финансироваться за счет средств муниципального бюджета, и уже заложены в соответствующие программы благоустройства.