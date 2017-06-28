Миллиарды в столичный бюджет

В департаменте развития ТиНАО озвучили суммы налогов, которые будут поступать от «новой Москвы» в бюджеты всех уровней к 2035-му году.



На фоне текущих показателей их планируется нарастить в десять раз, и обеспечить получение до 0,3 триллиона рублей поступлений. В настоящее время отчисления в Налоговую службу составляют около 30 миллиардов рублей.



Причиной стремительного роста называется стремительное развитие, при котором будет увеличиваться не только численность населения, но число мест приложения труда. Новые технопарки и многочисленная офисно-коммерческая инфраструктура создадут возможности для комплексного развития территорий.



За последние пять лет уровень собираемости налогов удалось увеличить вдвое. В прошлом году было собрано 26,7 миллиарда рублей, что на 14,2 миллиарда рублей больше, чем за пять лет до этого.



Вместе с этим в округ инвестировано около 750 миллиардов рублей, из которых на долю бюджета приходится всего 20%, а остальные средства внесены инвесторами, высказывающими заинтересованность в подобных видах вложений. Деньги вкладываются не только в жилье, но и коммерческие объекты, а город активно вкладывается в инженерную и транспортную инфраструктуру, увеличивая привлекательность территорий для граждан и бизнеса.