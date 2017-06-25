Бесплатные экскурсии для футбольных фанатов

В Государственном историческом музее для болельщиков, приехавших в столицу России на футбольный Кубок Конфедераций, подготовили экскурсионную программу, участниками которой может стать каждый обладатель паспорта болельщика.



В рамках экскурсии каждый сможет узнать много нового из истории нашей страны, например, интересные случаи из жизни царской семьи, посетить выставку «Золото. Металл богов и царь металлов», а также узнать массу всего интересного. С учетом большого количества иностранцев экскурсионная программа рассчитана на семь языков, включая основные европейские и китайский.



Посетить экскурсии можно ежедневно с 10 утра до 17 часов вечера вплоть до момента окончания турнира, назначенного на 2 июля. Гостям придется оплатить исключительно стоимость входного билета в музей, причем со скидкой в 12%. Услуги гида полностью бесплатны, при этом участники смогут при покупке билета выбрать язык, на котором бы они хотели прослушать экскурсию.



Отметим, что экскурсоводами выступают студенты-добровольцы исторического факультета МГУ. Сами экскурсоводы отмечают, что для них подобный опыт прекрасная возможность попрактиковать собственные навыки иностранных языков в реальном общении с их носителями.