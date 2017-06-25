Новые дороги для "новой Москвы"

Планами развития ТиНАО предполагается строительство до конца 2035-го года около 1,2 тысячи километров, из которых около 130 километров будут построены за ближайшие три года.



На данный момент разной степени готовности находится около 62 километров дорог, а проектировщики работают еще над 108 километрами.



Основная часть работ связана с реконструкцией Калужского шоссе, главной транспортной магистрали на территории округа. Дорога будет расширена, обеспечена необходимыми развязками, а также велосипедными дорожками и зонами для пешеходов. В процессе выполнения работ планируется использовать исключительно международные строительные стандарты.



О масштабности работ говорит объем запланированных инвестиций в транспортную инфраструктуру. Они составляют около 0,6 триллиона рублей. В рамках работ планируется строительство нескольких радиальных дорог, связывающих между собой вылетные магистрали.



Одновременно в «новую Москву» ведутся сразу две ветки метрополитена. Например, на участке между станциями «Столбово» и «Саларьево» планируется за три года ввести в строй сразу четыре новых станции подземки.