Деньги на достройку ЖК "Спортивный квартал" скоро будут

Выделение денежных средств, необходимых на достройку ЖК «Спортивный Квартал», одного из проблемных объектов на территории поселения Филимонковское.



В настоящее время завершается процедура гарантийного обеспечения кредитной линии, что позволит «Сбербанку», выступающего в качестве кредитора, перевести в первой декаде июля первый транш компании «СтройПлюс», которая выступает в качестве застройщика по проекту.



Известно, что денежные средства будут перечисляться в несколько частей. В настоящее время уже согласован график работ, при этом окончательные сроки завершения строительства будут определены по мере поступления первых финансовых средств.



В планах застройщика в текущем году полностью завершить работы по формированию инженерных сетей, а также передать в эксплуатацию три корпуса жилого комплекса.



Одновременно ведутся работы и по другим проблем объектам. В частности для достройки поселка коттеджного типа «Спорт-таун» ведется поиск кредитной организации, готовой обеспечить выделение необходимых средств. В качестве основного партнера называется все тот же «Сбербанк».



Для ЖК «Марьино Град» ведется подбор соинвестора, который сможет взять на себя финансовые обязательства в качестве заказчика проекта.