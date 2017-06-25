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Деньги на достройку ЖК "Спортивный квартал" скоро будут

23.06.2017

Деньги на достройку ЖК Спортивный квартал скоро будутВыделение денежных средств, необходимых на достройку ЖК «Спортивный Квартал», одного из проблемных объектов на территории поселения Филимонковское.

В настоящее время завершается процедура гарантийного обеспечения кредитной линии, что позволит «Сбербанку», выступающего в качестве кредитора, перевести в первой декаде июля первый транш компании «СтройПлюс», которая выступает в качестве застройщика по проекту.

Известно, что денежные средства будут перечисляться в несколько частей. В настоящее время уже согласован график работ, при этом окончательные сроки завершения строительства будут определены по мере поступления первых финансовых средств.

В планах застройщика в текущем году полностью завершить работы по формированию инженерных сетей, а также передать в эксплуатацию три корпуса жилого комплекса.

Одновременно ведутся работы и по другим проблем объектам. В частности для достройки поселка коттеджного типа «Спорт-таун» ведется поиск кредитной организации, готовой обеспечить выделение необходимых средств. В качестве основного партнера называется все тот же «Сбербанк».

Для ЖК «Марьино Град» ведется подбор соинвестора, который сможет взять на себя финансовые обязательства в качестве заказчика проекта.

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