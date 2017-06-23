Жители ТиНАО готовятся к встречам с руководителями поселений

В «новой Москве» на 21 июня запланированы очередные ежемесячные встречи населения с представителями власти. В каждом из поселений будут свои темы для обсуждения, наиболее актуальные для местных жителей.



Сразу в трех поселениях планируется детально обсудить вопросы, связанные с организацией детского отдыха в летний период. На эту тему поговорят в Филимонковском, Кокошкино и Михайлово-Ярцевское.



В поселении Рязановское в качестве главной темы обсуждений выступит организация местными органами власти оказания социальной поддержки гражданам, особенно представляющим льготные категории населения.



Развитие поселений в социально-экономическом плане станет главной темой при общении с главами администраций поселений в Сосенском и Внуковском. В поселении Щаповское жители смогут пообщаться с представителями МОЭСК, которые расскажут о планируемых работах по модернизации сетей и энергораспределительного оборудования.



Для жителей Десеновского основное темой встречи станет ситуация в сфере ЖКХ. Отчет о выполнения работ в сфере ЖКХ ожидает и жителей Вороновского, которые придут на встречу с представителями власти.